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Sahurda ezan okunurken su içilir mi oruç bozulur mu?

Ramazan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde vatandaşlar orucu bozan halleri araştırmaya devam ediyor. Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı Diyanet bu konuda ne diyor?

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11 ayın sultanı Ramazan'ın artık ortalalarına geldik, Ramazan bayramı için geri sayım başladı. Ramazan ayında vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de sahurda ezan okunurken su içilir mi, bişey yenir mi? Diaynet bu sorunun cevabını net bir şekilde verdi. 

EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili vatandaşların merak ettiği sorunun yanıtını verdi. Buna göre sahurda ezan okunduğu sırada, oruca başlama saati olan imsak vakti girdiği için yenilip içilmemelidir. Bu durumda ezan okunurken su içmek orucu bozar. O gününün orucuna niyetlenmek isteyen kişi, ancak sabah ezanına kadar bir şeyler yiyip içebilir.

UNUTARAK BİR ŞEYLER YİYİP İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Bu arada kişi oruçluyken bu durumu unutup bir şeyler yiyip içerse orucu bozulmaz. Peygamber Efendimiz konuyla alakalı, "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir" buyurmuştur (Buhari, "Savm", 26).

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