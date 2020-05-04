Koronavirüsün detaylı ve yüksek çözünürlüklü görüntüleri ilk kez yayımlandı
İngiltere’de yapılan çalışmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bugüne kadar yayımlanan en yüksek çözünürlüklü ve en detaylı görüntüleri açığa çıkarıldı. Diğer taraftan, Kovid-19’un insan bağırsağındaki çoğalımını gösteren fotoğraflar, virüsün sindirim sisteminde de çoğalabileceğini ilk kez gösterdi.
İngiliz bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en detaylı görüntülerini paylaştı. Yayımlanan görsellerde virüsün bağırsaklarda kendini nasıl çoğalttığı ve verdiği hasar görülüyor.
Dundee Üniversitesi Yaşam Bilimleri Okulu araştırmacıları dünya çapında 268 binden fazla kişiyi öldüren yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaydedilen en büyük ve en yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını paylaştı. Bilim insanları virüsü görüntülemek için Hollanda’daki Hubrecht Enstitüsü, Erasmus MC Üniversitesi Tıp Merkezi ve Maastricht Üniversitesi ile birlikte çalıştı.
Ultra güçlü bir mikroskopla görüntülenen insan bağırsağının bir doku modelinde Sars-CoV-2 (Kovid-19) parçacıklarının yayılımını görülüyor. Söz konusu fotoğrafların her birinin boyutunun 30 ile 50 gigabyte arasında olduğu belirtildi.
Bununla birlikte; Kantitatif Hücre Biyolojisi Profesörü Jason Swedlow liderliğindeki ekip, dünyanın en güçlü mikroskopları ve görüntüleme sistemleri kullanılarak kaydedilen çok büyük ve karmaşık görüntüler için bir yayın sistemi olan 'Görüntü Veri Kaynağı'nı (IDR) oluşturdu.