Koronavirüsün detaylı ve yüksek çözünürlüklü görüntüleri ilk kez yayımlandı

Bununla birlikte; Kantitatif Hücre Biyolojisi Profesörü Jason Swedlow liderliğindeki ekip, dünyanın en güçlü mikroskopları ve görüntüleme sistemleri kullanılarak kaydedilen çok büyük ve karmaşık görüntüler için bir yayın sistemi olan 'Görüntü Veri Kaynağı'nı (IDR) oluşturdu.