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Seyahat yasağı 15 gün uzatılan iller hangisi yeni talimat geldi

18 Mart tarihinden itibaren 31 şehire 15 günlük seyahat yasağı getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yeni kararları açıkladı. Erdoğan 7 il için seyahat yasağının kaldırıldığı, diğer iller yasağın 15 gün daha uzatıldığını söyledi. Peki seyahat yasağı devam eden iller hangisi?

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Özel araçlarla şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? 18 Nisan tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge 31 ilde 15 gün seyahat kısıtlaması getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada sürenin 15 gün daha uzatıldığı duyurulurken 7 ilin yasak kapsamı dışına çıkarıldığı belirtildi. İşte merak edilen detaylar...

Seyahat yasağı kalktı mı, özel araçlarla seyahat yasağı ne zaman kalkıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel araçlar da dahil olmak üzere 7 ilde seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu.

İşte seyahat yasağı devam eden şehirlerin listesi : Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırı

7 kentte yasak kalktı, işte o iller: İşte seyahat yasağı kaldırılan iller; Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla

Seyahat yasağı uzatıldı mı:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile 24 il için şehirler arası seyahat yasağı 15 gün süre ile yeniden uzatıldı.

THY'DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları dün bir açıklama yaparak "Değerli misafirlerimiz, Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda tüm uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Saygılarımızla," diye belirtti.

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