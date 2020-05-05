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Bolu'daki pandemi hastanesinde son hastalar taburcu oldu

Demirören Haber Ajansı

BOLU'da, koronavirüsle mücadele kapsamında pandemi hastanesine çevrilen İzzet Baysal Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavi gören son hastalar taburcu edildi. Hastane, dezenfekte edildikten sonra fizik tedavi hastalarını kabul edecek.

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Bolu'nun, Karacasu beldesinde bulunan İzzet Baysal Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanesi 4 Nisan'da pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye başladı. Çok sayıda hastanın koronavirüs tedavisi görüp taburcu olduğu hastanenin son hastaları da taburcu edildi.

Sağlık çalışanları son hastaları alkışlar eşliğinde uğurladı. Hastane, dezenfekte edildikten sonra fizik tedavi hastalarını kabul edecek. Bolu’da diğer hastanelerde hastaların tedavisi devam ediyor.

Hastanenin normale dönmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni hastaların 14 günlük süreyi, tedaviye başladıkları hastanede tamamlayacaklarını söyleyerek, "İzzet Baysal Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanemiz 4 Nisan 2020 tarihinde Covid-19 pozitif hastalarımızın izolasyonu amacıyla tahsis edilmiş ve aynı tarihte hasta kabulüne başlamıştı. Bolu'da pandemi hastanelerinde tedavisine başlanan ve 5 günlük süreyi tamamlayan hastalarımızın 14 günlük izolasyon süreci bu hastanemizde tamamlanarak taburcu olmaları sağlandı. Hastanede 3 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla son hastamız da taburcu oldu. Bundan sonra ise yeni hastalar, 5 günlük tedavi sürelerinin ardından kalan 14 günlük süreyi, tedaviye ilk başladıkları hastanede tamamlayacaklar" dedi.

Vali Ümit, "Bolu'da hemen hemen her gün pozitif vakalar tespit ediliyor. Bunun için denetimler artırıldı. Kurallara uymayanlara ceza uygulanıyor ve suç duyurusunda da bulunuluyor. Bununla beraber vatandaşlarımız da sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına mutlaka uymalı. Evden gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı" diye konuştu.

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