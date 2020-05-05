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Konya'da parayla köpek dövüşü düzenleyen 10 kişiye ceza yağmuru

KONYA'da, köpek dövüşleri düzenleyen ve oynayan 10 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün, kurdukları internet sitesi üzerinden köpek dövüşleri düzenleyerek köpeğini dövüştürmek isteyenlerden para aldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili 10 kişiye 47 bin 760 lira cezai işlem yapıldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları internet sitesi üzerinden bahisle, köpek dövüşü düzenleyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, jandarma ekipleriyle birlikle Cihanbeyli, Ilgın, Akşehir ilçeleri ve kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.Operasyonda aralarında internet sitesi kurarak, köpek dövüşü organize eden Ali Ç., Volkan O. ve Murat A.'nın da bulunduğu 10 kişi yakalandı.

Kazananı para veya altınla ödüllendirdikleri belirlendi

3 şüphelinin internet sitesi üzerinden tarih ve yer bildirip, köpeklerini dövüştürmek isteyenlerden para aldığı, dövüşü kazanan köpeğin sahibini ise para ya da altın ile ödüllendirdikleri ortaya çıktı.

10 kişiye 47 bin 760 lira ceza

Site yöneticileri hakkında 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan adli soruşturma başlatılırken, 10 kişiye toplam 47 bin 760 TL para cezası uygulandı.

Operasyonda ele geçirilen yaralı bir köpek ise barınağa götürülerek tedaviye alındı. 

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