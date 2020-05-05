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Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Kurallara uymazsak bunun bedelini hep birlikte öderiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK Toplantısı'nda video konferans yoluyla konuştu. Erdoğan koronavirüs tedbirleri konusunda uyardı.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 14.45'te başladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Kazanımlarımızı riske atacak, salgını yeniden azdıracak risklere girmeyeceğiz. Gerektiğinde normalleşme takviminde bazı konuları öne alma, ileriye öteleme veya ilave tedbirler alma hakkımız mahfuzdur. Rehavet ve karamsarlığa mahal vermeden ülkemizi inşaAllah bu musibetten kurtaracağız. Milletimizin bize duyduğu güven ve verdiği destek en büyük güç kaynağımızdır. Halkımızdan bir müddet daha bu hassasiyeti sürdürmesini bekliyoruz.

Kazanımları tehlikeye atacak adımlardan kaçınalım
Önümüzdeki haftalarda gelişmelere göre normalleşme planımızın diğer unsurlarını da açıklayacağız. Kurallara uymazsak bedelini hep birlikte öderiz. Kazanımları tehlikeye atacak adımlardan kaçınalım.Yeni sürecin öncülüğünü yapmak 18 yıldır olduğu gibi yine AK Parti'ye yine buradaki heyete düşüyor. Mecliste bekleyen birçok iş vardır.

Meslek odalarının seçim usulleriyle ilgili çalışma derhal başlamalı
Geçtiğimiz gün Ankara Barosu'nun ve benzerlerinin fütursuz saldırılarıyla karşı karşıya kaldık. Sadece bu örnek bile meslek odalarının seçim unsurlarının gündeme getirilmesini gerekli hale getirmiştir. Oda ve barolarla ilgili düzenleme konusunda bu konuda derhal çalışmalı ve meclisimizin takdirine bunu sunmalıyız.

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