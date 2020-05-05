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Yılmaz Vural: Futbol yeniden dizayn edilmeli

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TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgını yüzünden verilen ara sonrası sağlık testinden geçip Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde antrenmanlara yeniden başlayan Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, önümüzdeki süreçte futbol liglerinin yeniden dizayn edilip gelir adaletsizliğinin ortadan kalkması gerektiğini söyledi.

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Türkiye'nin en çok takım çalıştıran teknik adamı olan Vural, "Yaşadığımız süreç bir fırsat. Süper Lig'de bir kulüp yayıncı kuruluş ve Futbol Federasyonu'ndan yıllık 100 milyon TL gelir elde ederken 1'inci Lig'de bu rakam 12 milyon, 2'nci Lig'de 2, 3'üncü Lig'de ise 1 milyon TL. Bütün genç futbolcuların yolu 3'üncü Lig'den geçiyor ama oradaki şartlar iyi değil. 1'inci Lig'de 12 milyon TL gelir elde etmesine rağmen başarı hedefiyle 70 milyon TL'ye, 50 milyon TL'ye kurulmuş takımlar var" dedi.

"Birçok köklü kulüp tarih oldu"
Akhisarspor'un rakipleri arasında maaş ve prim ödemeleri konusunda en az sorun yaşayan ekiplerden biri olduğunu belirten Yılmaz Vural, "Kulübümüz ödemelerin yüzde 80'ini yaptı ancak tüm liglerde takımlarımız sıkıntılı. Hiçbir kriter koymadan Süper Lig'de 14, 1'inci Lig'de 10 yabancı alınabiliyor. 8 milyon euro ücretle yabancı oynatan kulüpler var ama diğer takımların sıkıntıları farklı. Başarı hedefiyle borçlanan, Finansal Fair Play kriterleriyle sürekli puan silme cezaları alan Gaziantepspor, Mersin İdman Yurdu, Orduspor gibi birçok köklü kulüp tarih oldu. Artık kulüplerimizi korumamız gerekiyor" diye konuştu.

Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'ndan liglerin yeniden başlayabilmesi için kendilerine 31 sayfalık protokol geldiğini belirten Vural, protokoldeki tüm maddeleri uygulayabilecek kulübün çıkmasının zor olduğunu da ifade etti.

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