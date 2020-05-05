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Soğuk Savaş yıllarından bu yana ilk kez ABD'nin 4 savaş gemisi Barents Denizi’nde

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Dünya corona virüs salgınına yoğunlaşırken, ABD'den Rusya ile gerginliği arttıracak bir hamle geldi. ABD, ‘Soğuk Savaş’ yıllarından bu yana ilk defa, Rusya’nın Barent Denizi’ne dört savaş gemisi gönderiyor. ABD, donanmanın ‘deniz güvenlik operasyonları’ yürüteceğini açıkladı.

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ABD'den Rusya ile gerginliği arttıracak bir hamle geldi. ABD Donanması pazartesi günü yaptığı açıklamada Barents Denizi’ne güvenlik operasyonları yürütmek için 3 muhrip göndereceğini açıkladı. İngiliz Kraliyet Donanması’ndan da HMS Kent adlı destek gemisinin de,ABD Donanmasına katılacağı açıklandı. ABD Donanması 1980’lerden bu yana Barents Denizi’nde faaliyet göstermedi.

Rusya Savunma Bakanlığı haberdar edildi 

ABD Donanması, 1 Mayıs’ta Rusya Savunma Bakanlığı’nın Barents Denizi’nde gerçekleşecek görev hakkında, ‘yanlış anlamalardan kaçınmak, riski azaltmak ve tansiyonu yanlışlıkla tırmandırmamak’ için haberdar edildiğini açıkladı. Rusya’nın Kuzey Filosunun durumu takip ettiği ifade edildi.

Barents Denizi neresi ve Rusya için ne önemi var 

Barents Denizi, Rusya için büyük hidrokarbon rezervleri, Kuzey Denizi gemicilik nakliye rotası, savunma ve jeopolitik olarak hayati önem taşıyan bir bölgedir. Kuzey Buz Denizi’nin Rusya, Finlandiya ve Norveç’in kuzeyine düşen kesimidir.

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