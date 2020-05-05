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ABD Başkanı Trump'a büyük darbe! Ekibinde yer alan ünlü isim söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump’ın kurduğu koronavirüsle mücadele timinde yer alan Doktor Anthony Fauci, virüsün insanlar tarafından laboratuvarda üretildiğine dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını söyledi.

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Koronavirüs salgını sürecinde yaptığı açıklamalarla ABD ve dünya kamuoyonun sempatisini kazanan Dr. Fuci, bu kez Trump'ı yerle bir etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kurduğu koronavirüsle mücadele timinde yer alan Doktor Anthony Fauci, National Geographic dergisine konuştu.

"Bu virüs, doğada evrimleşerek canlılara bulaştı"

ABD’de koronavirüs ile mücadele eden en yetkili isimlerden biri olan Fauci, “Virüsün yarasalardaki evrimine ve son dönemde yaşananlara baktığımızda bilimsel kanıtlar, bu virüsün yapay ya da kasıtlı olarak manipüle edilmediğine dair çok güçlü eğilim gösteriyor. Bu virüs, doğada evrimleşerek canlılara bulaştı” ifadelerini kullandı.

"Virüsün bir anda sona ereceğini düşünmüyorum"

ABD’de ikinci bir dalganın görülmesinden endişe ettiğini sözlerine ekleyen Fauci, “Bu virüsün bir anda sona ereceğini düşünmüyorum” dedi. ABD’nin yaz mevsiminde ülkenin sağlık sistemini güçlendirmeye, sağlık çalışanları için hastane yatakları, ventilatörler ve kişisel koruyucu sağlık ekipmanlarına odaklanması gerektiğini dile getirdi.

“Aşının tarihsel olarak kısa bir süre içinde hazır olacağına inanıyorum” diyen Doktor Fauici, yaz başına kadar klinik aşı denemelerinin başlayabileceğini ifade etti.

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