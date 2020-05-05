Bağışıklık sistemini güçlendiriyor koronavirüs günlerinde ihratacı 4-5 kat arttı

"Turşuda ne kadar fazla yararlı bakteriler varsa o kadar faydalı olur"

Yalçın, turşuların probiyotik özelliğe sahip olduğunu anlatarak, "Turşu, bağırsaklarda bulunan yararlı bakterilerin sayısını artırarak bağışıklık sistemine katkı sağlıyor. Özellikle fermante ve doğal yapılan turşularda bu mikroorganizmalardan oldukça fazla bulunmakta ve vücudumuzun immun sistemine katkıda bulunmaktadır. Turşuda bulunan sirke ve fermanstasyon işlemi yararlı bakteri üretiyor. Turşuda ne kadar fazla yararlı bakteriler varsa o kadar faydalı olur. Turşuyu güvenilir yerlerden ve katkı maddesi içermeyen markalardan almak gerekir. Koruyucu maddeler probiyotik özelliği öldürüyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için yediğiniz turşu koruyucu madde içeriyorsa, sadece zararlarını almış olursunuz. Ev turşusu daha yararlı olur. Tansiyon hastaları ve mide problemi olan hastaların turşuyu fazla tüketmemesi gerekiyor. Tuz oranı yüksek olduğu için hipertansiyonu tetikleyebilir. Mide ve bağırsak problemi olanlarda da, özellikle acılı turşular ve biber turşuları rahatsız edici etki yapar. Dikkatli tüketilmeli" diye konuştu.