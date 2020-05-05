Bağışıklık sistemini güçlendiriyor koronavirüs günlerinde ihratacı 4-5 kat arttı
Turşunun bağışıklık sistemini güçlendirmesi, Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından turşuya ilgi görülürken, ihracatı da 4-5 kat arttı.
Koronavirüs salgınıyla birlikte bağışıklığı güçlendiren besinler revaçta. Turşunun bünyeyi güçlendirici özelliği korona günleriyle birlikte önem kazandı. İzmir'de Kent Hastanesi'nde görev yapan İç Hastalıkları ve Gastroentoroloji Uzmanı Dr. Mustafa Yalçın, konuya ilişkin açıklamalar yaptı.
"Turşuda ne kadar fazla yararlı bakteriler varsa o kadar faydalı olur"
Yalçın, turşuların probiyotik özelliğe sahip olduğunu anlatarak, "Turşu, bağırsaklarda bulunan yararlı bakterilerin sayısını artırarak bağışıklık sistemine katkı sağlıyor. Özellikle fermante ve doğal yapılan turşularda bu mikroorganizmalardan oldukça fazla bulunmakta ve vücudumuzun immun sistemine katkıda bulunmaktadır. Turşuda bulunan sirke ve fermanstasyon işlemi yararlı bakteri üretiyor. Turşuda ne kadar fazla yararlı bakteriler varsa o kadar faydalı olur. Turşuyu güvenilir yerlerden ve katkı maddesi içermeyen markalardan almak gerekir. Koruyucu maddeler probiyotik özelliği öldürüyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için yediğiniz turşu koruyucu madde içeriyorsa, sadece zararlarını almış olursunuz. Ev turşusu daha yararlı olur. Tansiyon hastaları ve mide problemi olan hastaların turşuyu fazla tüketmemesi gerekiyor. Tuz oranı yüksek olduğu için hipertansiyonu tetikleyebilir. Mide ve bağırsak problemi olanlarda da, özellikle acılı turşular ve biber turşuları rahatsız edici etki yapar. Dikkatli tüketilmeli" diye konuştu.
"Hazır turşu yarar sağlamayabilir"
İzmir'de görev yapan Diyetisyen Deniz Zünbülcan, turşunun uzun yıllardır kültürümüzde var olan bir besin olduğunu aktararak, "Turşu sirke, limon ve tuzdan faydalanarak meyve ve sebzelerin uzun süre saklanabilmesini sağladığımız, fermente edilmiş bir ürün. Fakat marketten hazır aldığınız koruyucu madde içeren bir turşuysa, vücuda yarar sağlamayabilir.
"Kilo kontrolünü de sağlıyor"
Mutlaka ev yapımı bir turşunun tüketilmesi, turşu yapılırken kullanılan sirkenin de koruyucu madde içermemesi gerekir. Turşu fermente işlemine uğradığı için probiyotik bakteriler içeriyor. Probiyotik bakteriler, sindirim sisteminden bağışıklık sistemine kadar birçok fayda sağlıyor. Tuz içeriği yüksek olan sirkeyi, hipertansiyon hastalarının, oruç tutan kişilerin ve tuza hassasiyeti olan kişilerin beslenmelerine eklememesi gerekiyor. Turşu sayesinde, meyve ve sebzelerin de lif oranlarına sahip oluyoruz. Sindirim sistemine oldukça faydalı olan turşuyu beslenme düzenimize mutlaka eklememiz gerekiyor. Limonlu ya da sirkeli yapabildiğimiz gibi turşuyu maydonoz, muz ve sarımsak gibi birçok meyve ve sebzeden elde edebiliriz. İçeriğindeki sirke, asidik asit içerdiği için kilo kontrolünü de sağlıyor. Mide hassasiyeti, reflü ve gastrit gibi hastalıkları olanlar turşuyu daha kontrollü tüketmeli" dedi.