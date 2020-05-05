Celp ve terhis tarihleri netleşti! 66 bin asker terhis ediliyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen terhis ve celp işlemleri için tarih netleşti. 66 bin asker kışlalardan terhis edilirken bedelli askerlik ile ilgili detaylar da paylaşıldı.

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Koronavirüs salgını nedeniyle askerlik işlemlerine getirilen kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs dolayısıyla ertelenen askerlik işlemlerine ilişkin yeni takvimi onayladı.

Celp ve terhis tarihi

Askerlik görevi bir ay uzatılan ve silah altında bulunan 66 bin yükümlü, 31 Mayıs tarihinde terhis olacak. 53 bin kişi ise 5 Haziran'da celp işlemlerine başlayacak.

Bedelli askerlikle ilgili detaylar

Bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da yeniden başlayacak. 2020 yılı bedelli askerlik ücreti sene başında 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücreti ise 5 bin 261 euro olarak belirlendi.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında bu yıl müracaat edecek yükümlülerin, 31 Aralık saat 18.00'e kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Öte yandan fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya-yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.