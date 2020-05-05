HABER /  YEREL
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Antalya'da klima motoru çaldığı yeri tekrar soyarken yakalandı

ADV En özel anneler günü hediyeleri

ANTALYA'da, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde hurda malzemelerin bulunduğu depodan 8 klima motoru çalan T.C. isimli şahıs depoya kablo çalmak için yeniden gelince yakayı ele verdi.

Abone ol

Hırsızlık olayı, koronavirüs önlemleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde meydana geldi.

Ziraat Fakültesi yerleşkesinde hurda malzemelerin bulunduğu depoya giren şüpheli, 12 bin ve 24 bin BTU'luk hurda klima motorlarından 8'ini çaldı. Bununla da yetinmeyip, 7'sini daha depodan çıkartıp, el arabasıyla otluk ve çalılık alana taşıdı. Dün sabah saatlerinde depoya gelen görevliler, durumu üniversitenin güvenliğini sağlayan şirket ile polise bildirdi.

Bu kez güvenlikten kurtulamadı

İhbar üzerine soruşturma başlatan polis, şüpheliyi ararken, üniversitenin güvenlik görevlileri, bölgeyi takibe aldı. Bugün öğle saatlerinde, elinde çuval bulunan bir kişi, aynı yerden depoya girince güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. T.C. olduğu belirlenen şüpheliyle beraber, çalıntı olduğu tespit edilen kablolar ele geçirildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden, klima hırsızlığını gerçekleştiren şüpheli olduğu tespit edilen T.C., polise teslim edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Celp ve terhis tarihleri netleşti! 66 bin asker terhis ediliyor
Devlet Bahçeli'den çok sert 'darbe' açıklaması: En acıklı bedeli göze alsınlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Kurallara uymazsak bunun bedelini hep birlikte öderiz
Fatih Terim neşteri vurdu! 4 futbolcunun bileti kesildi
Oruç süresince düşen şekeriniz için en hafif tatlı
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki değişiklikler! AYD Başkanı Prof. açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Trump'a büyük darbe! Ekibinde yer alan ünlü isim söyledi
Şişli'de silahlı saldırı! Saldırgan aranıyor
Soğuk Savaş yıllarından bu yana ilk kez ABD'nin 4 savaş gemisi Barents Denizi’nde
Maske satış yasağı kalktı mı? Maske satmak artık serbest mi?
Çorum'da kocasının dövüp sokağa attı yaşlı kadının oğluna ulaşıldı
Hıdırellezde gül ağacına dilek gömme bugün mü yarın mı?
Yorumlar