Ali Babacan ABD basınına konuştu: Türkiye'nin borç erteleme ve kredi çılgınlığı...

ABD merkezli Bloomberg'e açıklamalar yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye'nin borç erteleme ve kredi çılgınlığı yerine mali harcamaya dayalı bir ekonomik teşvik paketine ihtiyacı var" ifadelerini kullanarak "Yeterince hamle yapılmazsa ödenecek bedelin çok ağır olduğunu" savundu.

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"Mali itiş gücünün" en az yarısı oranında artırılarak gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3'üne denk gelmesi gerektiği değerlendirmesi yapan DEVA lideri Babacan, "Mali ve parasal müdahalelerde iki tip hata yapılır: Çok az şey yapmak, veya çok fazla şey yapmak" diye konuştu.

"Bedeli çok ağır olur"

Babacan, mevcut durumda "çok fazla şey yapmanın" daha iyi bir hata olacağını, çünkü ilerleyen zamanda "frenlere basılabileceğini" belirterek "Yeterince hamle yapılmazsa ödenecek bedelin çok ağır olduğunu" öne sürdü.

Belki her şeyi söylemedim ama söylediğim her şeye inandım.

"Türkiye orta vadeli yol haritasına ihtiyaç duyacak"

Babacan, salgının ardından Türkiye'nin kamu finansmanını normale döndürmek için orta vadeli bir yol haritasına ihtiyaç duyacağını söyledi. Hükümet, Uluslararası Kamu Fonu'na (IMF) gitmeyi kabul etse bile bunun dış finansman ihtiyacını kaşılamaya yeterli olmayacağını dile getiren Babacan, Türkiye'nin diğer ülkelerin merkez bankalarıyla swap yapmak durumunda olduğunu vurguladı.