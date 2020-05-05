ABD'deki Türk iş insanı gönülleri fethetti! Yaşam mücadelesi veren kadına yardım eli
Yıllarca şiddet gördüğü eşinden boşandıktan sonra 1’i engelli 3 çocuğuyla Esenyurt'ta yaşam mücadelesi veren Yeşim Tendik isimli talihsiz kadına yardım eli, ABD'de yaşayan Türk iş insanı Emre Raşit Bingöl'den geldi.
Yeşim Tendik, eşinden boşandıktan sonra 3 çocuğu ile 6 ay kadın sığınma evinden kaldı. Tendik, buradan ayrıldıktan sonra kaldığı gecekonduda çocuğuna mama alacak para bile bulamayınca 1 yıl önce tanıdığı Avcılar Engelliler Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar’dan yardım istedi.
Ev kiraladılar sonra da dayayıp döşediler
Vardar, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptıktan sonra kimliğini açıklamayan bir hayırsever Esenyurt’taki Örnek Mahallesi’nde bir evin bodrum katını kiralayarak, ailenin buraya taşınmalarını sağladı. Dernek Başkanı Vardar da, esnaftan imece usulü bağışlanan koltuk ve yemek takımı, halı televizyon ve ünitesi, askılığı getirerek, zor durumdaki kadına teslim etti.
3 yaşındaki engelli çocuğu ameliyat olmalıydı
Yeşim Tendik, ailesinin zoruyla 20 yaşında evlendirildiğini, kaçak define arayan eşinden kendisi ve çocuklarının sürekli şiddet gördüğünü, anlatırken, “Engelli 3 yaşındaki oğlum Ahmet Ali Eren’in doğuştan kulakları duymuyor. Yürümüyor. Ameliyat olmasını istiyorum. İşitebilmesi için 6 bin TL tutan ameliyatı olması gerekiyor” dedi.
Tüm masrafları üstlendi
Ailenin haberini bulunduğu ABD’de, İstanbul’da yayınlanan yerel bir gazetede görerek, gazetenin patronunu arayan Türk iş insanı Emre Raşit Bingöl, gerekenin yapılmasını istedi, masrafları üstlendi. Avcılar’daki özel bir hastaneye götürülen Ahmet Ali Eren muayene edildikten sonra ameliyata alındı. Ameliyatla kulağının yanı sıra boğazındaki rahatsızlığı da giderildi ayrıca sünnet edildi. Ahmet Ali Eren'in, nefes almakta, konuşmakta güçlük çeken ablası Yeliz'e de burun ameliyatı yapıldı.