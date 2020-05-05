ABD'deki Türk iş insanı gönülleri fethetti! Yaşam mücadelesi veren kadına yardım eli

Ev kiraladılar sonra da dayayıp döşediler

Vardar, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptıktan sonra kimliğini açıklamayan bir hayırsever Esenyurt’taki Örnek Mahallesi’nde bir evin bodrum katını kiralayarak, ailenin buraya taşınmalarını sağladı. Dernek Başkanı Vardar da, esnaftan imece usulü bağışlanan koltuk ve yemek takımı, halı televizyon ve ünitesi, askılığı getirerek, zor durumdaki kadına teslim etti.