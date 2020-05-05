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Çin’de yasağa rağmen vahşi hayvan tüketimi sürüyor

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayısta yasaklanmasına rağmen, ülkenin Guangzhou şehrinde yer alan Xihua Farmer’s Market adlı ıslak bir pazarda kurbağa ve kaplumbağa satılmaya devam ediyor.

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayıs'ta yasaklandı. Ülkenin bazı kentlerinde kurbağa ve kaplumbağa satılmaya devam ediyor.

Vuhan şehrinde vahşi hayvan satan bir markette başladığı belirtilen koronavirüs nedeniyle hükümetin açıkladığı yasaklara rağmen ülkenin Guangzhou şehrinde yer alan Xihua Farmer’s Market adlı ıslak pazarda kurbağa ve kaplumbağa satılmaya devam ediliyor.

Vahşi hayvanları tüketmeye devam ediyorlar
Pazarda canlı karideslerin de açık bir şekilde satıldığı görüntülenirken, satıcıların müşteri taleplerine göre canlı akrep satmaya da istekli oldukları ifade edildi. Çin hükümeti; kaplumbağa, kurbağa, yılan ve akrep gibi çoğu hayvanın satışını Şubat’ın sonlarından itibaren yasaklamıştı ancak hükümetin satılabilecek “vahşi hayvanlar” listesini revize ettiği belirtildi. Tam listenin en erken Mayıs ortasına kadar kesinleşmesi beklenirken o zamana kadar vahşi hayvanların satılmaya devam edilebileceği tahmin ediliyor.

1 Mayıs'ta yasaklanmıştı
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayısta yasaklandı. Alınan yasak kararının ardından kentin kedi ve köpek eti tüketiminin yasak olan Çindeki ilk kent olmuştu.

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