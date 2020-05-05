Son dakika ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS ve askeri öğrenci sınav açıklaması

ÖSYM Başkanı, Prof.Dr.Halis Aygün'den son dakika YKS ve askeri öğrenci sınavı hakkında açıklamalar geldi. Aygün "YKS ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar dezenfektan ve kolonya getirebilecek." dedi

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ÖSYM Başkanı Aygün koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemelere tabi tutulan YKS ve askeri öğrenci sınavı ile ilgili açıklama yaptı. Aygün "YKS ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar dezenfektan ve kolonya getirebilecek" dedi.

ÖSYM Başkanı devamında şu ifadeleri kullandı;

"Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak. Sınav salonlarında oturma düzenleri, sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak"