Diyarbakır'da Güneydoğu'nun gökdeleni olarak bilinen bina için yıkım kararı

Diyarbakır'da 1971 yılında otel olarak hizmete açılan, 2 yıl sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne satılıp, orduevine dönüştürülen 13 katlı bina için yıkım kararı alındı. O dönem bölgenin en yüksek binası olan ve vatandaşlar arasında ''gökdelen'' olarak adlandırılan binanın yıkımı, önümüzdeki günlerde yapılacak.