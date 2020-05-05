Diyarbakır'da Güneydoğu'nun gökdeleni olarak bilinen bina için yıkım kararı
DİYARBAKIR merkezde 42 yıl orduevi olarak kullanılan bina için yıkım kararı çıktı. Bina Güneydoğu'nun gökdeleni olarak biliniyordu.
Diyarbakır'da 1971 yılında otel olarak hizmete açılan, 2 yıl sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne satılıp, orduevine dönüştürülen 13 katlı bina için yıkım kararı alındı. O dönem bölgenin en yüksek binası olan ve vatandaşlar arasında ''gökdelen'' olarak adlandırılan binanın yıkımı, önümüzdeki günlerde yapılacak.
Diyarbakır'da Tatlıcı ailesi tarafından merkez Yenişehir ilçesindeki tarihi surların karşısında 1960'lı yıllarda yapımına başlanan 13 katlı bina, 1971 yılında tamamlanarak otel olarak hizmete açıldı.
O dönem bölgenin en yüksek binası olan bina, 2 yıl sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne satıldı.
Halk arasında ''gökdelen'' olarak adlandırılan bina, Subay Orduevi olarak kullanılmaya başlandı. Orduevine dönüştürüldükten sonra binanın karşısında bulunan askeri alanlar ile yolun altından tünel kazılarak, bağlantısı sağlandı.