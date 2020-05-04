Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 250 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bin 47'ye, vaka sayısı 3 milyon 603 bin 517'ye ulaştı. Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, ABD'de görüldü. Bu ülkeyi İtalya, İngiltere, İspanya, Fransa, Belçika, Brezilya, Almanya, İran, Hollanda ve Çin takip etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bin 47'ye, vaka sayısı 3 milyon 603 bin 517'ye ulaştı.
Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 69 bin 8 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.
Bu ülkeyi 29 bin 79 can kaybıyla İtalya, 28 bin 734 ile İngiltere, 25 bin 428 ile İspanya, 24 bin 895 ile Fransa, 7 bin 924 ile Belçika, 7 bin 51 Brezilya, 6 bin 866 ile Almanya, 6 bin 277 ile İran, 5 bin 82 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.
1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:
"Kanada (3 bin 767), Türkiye (3 bin 397), İsveç (2 bin 769), Meksika (2154), İsviçre (1779), Hindistan (1395), İrlanda (1303), Rusya (1356), Peru (1286), Ekvador (1564) ve Portekiz (1063)."