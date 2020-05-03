KPSS başvuru takvimi 2020 ÖSYM kılavuzu yayınladı mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ÖSYM 9 sınavın tarihi değiştirmişti. Vakaların giderek azalması ve normal yaşama dönme planlarının kademeli olarak başlaması üzerine KPSS için gün sayan adaylar araştırmaya başladı. Peki KPSS 2020 başvuları ne zaman yapılacak? KPSS önlisans başvurusu ve sınavı ne zaman?

Abone ol

Koronavirüs salgını nedeniyle MEB ve ÖSYM birçok sınavın taihini değiştiridi. Bunlardan biri de memur olma hayali kuran vatandaşların girdiği KPSS sınavı oldu. Peki KPSS sınavı başvuruları ne zaman olacak, KPSS lisans ve önlisasn sınav tarihleri ne zaman? ÖSYM KPSS başvuru takvimini hazırladı mı?

ÖSYM 2020 Sınav Takvimi güncellenerek "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.



Açıklamada, "Koronavirüs pandemisi sürecinde devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylara ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacak." ifadesi kullanıldı.



2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?



Coronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 25-26 Temmuz'da gerçekleşecek olması nedeniyle, bu tarihte yapılması planlanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül'de düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.



KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.



KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?



ÖSYM sınav takvimine göre ileri bir tarihe ertelenen KPSS sınavlarının tarihleri güncellenirken sınav takviminde yer alan KPSS başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. ÖSYM'nin KPSS başvuruları ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.