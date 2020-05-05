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Araç sahipleri gece yarısına dikkat! Benzine bugün bir zam daha geldi

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Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 5 kuruş zam yapıldı.

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Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarının da sürekli değişiklik göstermesine neden oluyor. 

Araç sahiplerini üzecek habere göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 5 kuruşluk fiyat artışı yansıyacak.

Zamlı fiyat sonrası durum

Yeni gelen zamla birlikte Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,45 lira, İstanbul'da 5,26 liradan 5,31 liraya, İzmir'de 5,43 liradan 5,48 liraya yükseldi.

Önceki gün de zam gelmişti

Önceki gün EPGİS yaptığı açıklamada benzinin litre fiyatına benzinin litre fiyatına 7 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam yapıldığını duyurmuştu. 

Ankara'da ortalama 4,87 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,03 liraya İstanbul'da 4,79 liradan 4,95 liraya, İzmir'de 4,89 liradan 5,05 liradan satılıyor.

Benzine son olarak 1 Mayıs'ta 16 kuruş zam yapılmıştı.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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