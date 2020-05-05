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Libya ordusu Hafter'in sözde komutanını öldürdü

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LİBYA ordusu, stratejik Vatiyye Üssü'nü Hafter milislerinden geri almak için düzenlediği operasyonda, üssü korumakla görevli sözde komutanı öldürdü.

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Libya'nın başkenti Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Hafter'ın son büyük askeri bölgesi olan Al-Wattia hava üssünü ele geçirmek için operasyon başlattı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinden bir askeri kaynak, Al-Wattia üssünün çevresindeki Zirir bölgesinin kontrol altına alındığını ve askeri güçlerin Trablus'un 140 kilometre güneybatısında bulunan geniş bir alana uzanan üs kapısına ilerlediğini söyledi.

Sözde komutan öldürüldü
Hafter güçleri ise Libya Ulusal Mutabakat Hükümetini engellemeye çalıştı. Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter güçlerine ait bir askeri aracın imha edildiğini açıkladı. Libya ordusu, stratejik Vatiyye Üssü'nü Hafter milislerinden geri almak için düzenlediği operasyonda, üssü korumakla görevli sözde komutanı öldürdü.

Ateşkesi reddetmişti
Öte yandan 30 Nisan’da Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) Sözcüsü Ahmed Al-Mismari yaptığı açıklamada, insani gerekçelerle Ramazan ayı boyunca ateşkes ilan ettiklerini belirtmiş, Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter güçlerine güvenmediğini ifade ederek tek taraflı olarak ilan edilen ateşkesi reddetmişti.

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