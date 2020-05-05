Hıdırellezde dilek kağıdı ne yapılır? Hıdırellez duası nasıl yapılır
Bugün yani 5 Mayıs Salı günü yazın, güneşin ve baharın müjdecisi hıdırellez başlıyor.. Peki Hıdırellez dilekleri ve duası nasıldır, gül ağacının altında nasıl dilekler tutulur, ateşten atlamak ne anlama gelir? İşte Hıdırellezde yapılmaması ve yapılması gereken hıdırellez gelenekleri ve hıdırellez dilek duası.
Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle sessiz geçecek olan hıdırellez bu akşam başlıyor. Hıdırellez 6 Mayıs Çarşamba günü ikindi vakti bitiyor. Bu vakte kadar dileklerinizi dileyip Hıdırellezi kutlayabilirsiniz. Gül ağacına dilek dilemek isteyenler bu akşam seremoniyi yerine getirmeli. Peki Hıdırellezde dileklerin kabul olması için yapılanlar nelerdir? Hıdırellez günü günü nerelere dikkat edilir ve neler yapılmaz? Hıdırellez akşamı gül ağacının altına dilek bağlama nasıl yapılır duası nasıldır ve tam vakti nedir? Hıdırellezde neler yapılması gerektiğini sizin için derledik.
Öncelikle hıdırellez nedir, önemi ve tarihinden kısaca bahsedelim: Hıdırellez günü Hazreti Hızır'ın İlyas peygamber ile buluştuğuna inanılır. Bu sebeple de hıdırellez günü yabancılara kucak açmak ve isteklerini reddetmemek gerekir. Zira Hızır'ın farklı suretlerle hıdırellez günü insanlara göründüğüne inanılır.
Hızır ve İlyas'ın bir araya geldikleri gün olan Hıdırellezde her türlü dileğin onlar tarafından yerine getirileceğine inanılıyor. Bu nedenle çeşitli dilekler için çeşitli ritüeller gerçekleştiriliyor. Hıdırellez günü, doğa ve insan sevgisi çok önemlidir çünkü Hızır ve İlyas, insanları, doğayı, iyiliği ve cömertliği seven, bereketin simgesi olan, kutsallıklarına inanılan dinsel varlıklardır.
Hıdırellezde neler yapılır , Gül ağacında dilek tutma nasıl yapılır sorusunun yanıtı ile devam edelim.