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Sinop'ta 5 yaşındaki çocuktan 15 gündür haber alınamıyor

Anadolu Ajansı
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SİNOP'ta 15 gün önce kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuğu arama çalışmalarında bir sonuca ulaşılamadı.

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Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin iki çocuğundan biri olan İbrahim'i arama çalışmaları 400 kişilik ekiple aralıksız sürdürülüyor.

Özel eğitimli kadavra ve iz sürme köpeklerinin de yer aldığı aramaların 15'inci gününde de ekipler herhangi bir ize rastlayamadı.

AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan arama çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

İbrahim Ay'dan, 15 gün önce köydeki evlerinden dışarıya çıkmasının ardından bir daha haber alınamamış, bunun üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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