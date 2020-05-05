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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ile ruhsatsız pompalı av tüfeği ile tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16,12 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. 

Araçta yapılan aramada, vites kolunun yanına gizlenmiş, satışa hazır halde paketlenmiş 16,12 gram esrar ele geçirildi. Aracın bagaj kısmında bir ruhsatsız pompalı av tüfeği, tüfeğe ait 7 fişek, torpido gözünde ise bir şarjör ve şarjöre takılı 7 mermi bulundu. 

Polis ekibi, araç sürücüsü Ç.D'yi gözaltına aldı. 

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