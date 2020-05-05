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ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1338 kişi daha hayatını kaybetti

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Koronavirüs salgını nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. ABD'de, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1338 artarak 69 bin 974'e yükseldi.

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Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

69 bin 974'e yükseldi

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" sitesine göre ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1338 artarak 69 bin 974'e yükseldi.

Son durum

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyon 485 bine yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı ise 188 bini geçti. ABD'yi, 250 bin 561 vakayla İspanya, 211 bin 938 ile İtalya ve 190 bin 584 ile İngiltere takip ediyor.

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