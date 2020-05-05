Türkiye'de kısıtlamanın kalktığı 7 ilde yoğunluk yaşanırken caddeler de dolup taştı
TÜRKİYE'de koronavirüs tedbirlerine ilişkin giriş-çıkışı yasaklanan 31 ilden 7'sinde kısıtlama kaldırıldı. Öte yandan İstanbul'da vatandaş sıcak havanın etkisine kapılıp meydanlara, caddelere akın etti. Bugün İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde hareketlilik yaşandı, sosyal mesafe unutuldu.
Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, 18 Nisan'da, 30'u büyükşehir olmak üzere 31 ilin giriş ve çıkışları kısıtlanmış, bu illerden birine seyahat etmek isteyenlere ise seyahat izin belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile Antalya'nın yanı sıra, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'ya giriş çıkış kısıtlaması kaldırıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte de vatandaşlar meydanları, caddeleri doldurmaya başladı. O caddelerden bir tanesi de İstanbul'daki İstiklal Caddesi..
Koronavirüse karşı alınan tedbirlere rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk çok dikkat çekti.
Uygulanan üç günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'un cadde ve meydanlarında sıcak havanın da etkisiyle hareketlilik yaşanıyor. Hareketlilik yaşayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bugün yaşanan yoğunluk vatandaşa eksi not aldırdı.
Sosyal mesafeye uyulmadı: İstiklal Caddesi'nde çoğu kişi maske takarak gezerken bazı kişilerin ise maskesiz olduğu görüldü. Sosyal mesafe kuralları ise çoğu kişi tarafından ihlal edildi.