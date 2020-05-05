Türkiye'de kısıtlamanın kalktığı 7 ilde yoğunluk yaşanırken caddeler de dolup taştı

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, 18 Nisan'da, 30'u büyükşehir olmak üzere 31 ilin giriş ve çıkışları kısıtlanmış, bu illerden birine seyahat etmek isteyenlere ise seyahat izin belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile Antalya'nın yanı sıra, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'ya giriş çıkış kısıtlaması kaldırıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte de vatandaşlar meydanları, caddeleri doldurmaya başladı. O caddelerden bir tanesi de İstanbul'daki İstiklal Caddesi..