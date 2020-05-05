Yılmaz Özdil'in villası kaçak mı değil mi? Bodrum Belediyesi'nden açıklama

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in ‘Kaçak inşaat’ tartışmalarına sahne olan Bitez’deki villasını inceledi. Yapılan açıklamada "yer değişikliği ya da parselin taşınması gibi bir durum mümkün değildir." denildi.

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Sözcü yazası Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villası kaçak mı değil mi? tartışması gündemdeki yerini korurken Bodrum Belediyesi'nden dikkat çeken açıklamalar yapıldı.

"Son günlerde kamuoyu gündemine gelen Bitez Mahallesi 349 ada 4 parsel üzerindeki yapı ile ilgili gerekli incelemeleri tamamlamıştır." diyen Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, "Bodrum Bitez Mahallesi'nde, 349 ada 4 parsele kayıtlı mülkiyet ile ilgili herhangi bir 18. Madde uygulaması söz konusu değildir." açıklaması yaptı.

"Parselin taşınması durumu yok"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: Bilindiği üzere; imar uygulamaları, İmar Kanunu'nun 15,16 ve 18. Maddeleri kapsamında yürütülür. Yeni parselasyon planı, mülkiyetlerin koordinat değişikliği gibi hususlar, 18. Madde uygulamasının bir neticesidir. Söz konusu mülkiyet ile ilgili herhangi bir 18. Madde uygulaması söz konusu olmadığından, yer değişikliği ya da parselin taşınması gibi bir durum mümkün değildir.

Belediyenin yaptığı tespitler

Belediyemiz tarafından yapılan incelemeler neticesinde, parselin taşındığı iddiası hakkında şu tespitler yapılmıştır.

- Söz konusu 349 ada, 4 parselinde içerisinde bulunduğu alandaki mülkiyetler 1970'li yıllarda yapılan imar uygulamaları neticesinde oluşmuştur.

- 70'li yıllarda tescil edilen parsel, daha sonrasında herhangi bir parselasyon/imar uygulama işlemi görmemiştir.

"18. maddenin uygulamasının neticesi"

- Bilindiği üzere imar uygulamaları, İmar Kanununun 15, 16 ve 18. maddeleri kapsamında yürütülmektedir. Yeni parselasyon planı, mülkiyetlerin koordinat değişiklikleri vb. hususların oluşması 18. madde uygulamasının bir neticesi olup, 349 ada, 4 parsel için herhangi bir 18. madde uygulaması söz konusu olmamıştır. (yani yer değişikliği, parselin taşınması gibi hususlar mümkün değildir.)

Parselin yapılaşması hakkındaki tespitler

- İlk ruhsat 12.02.2008 tarih ve 2008/16 sayılı yapı ruhsatı ile düzenlenmiştir. (2 bağımsız bölümden oluşan tek kat (120,00 m²) işyeridir.)

- Sonrasında bu yapı ruhsatına göre herhangi bir inşaat faaliyetine başlanılmamış ve iki yılda bir (süre uzatımı amacıyla) yenileme ruhsatları düzenlenmiştir.

- Daha sonrasında 20.12.2016 tarih ve 2016/746 sayılı tadilat ruhsatı düzenlenmiştir. (Bu ruhsat da 2 bağımsız bölümden oluşan tek kat (142,50 m²) işyeridir.

- Söz konusu yapı için (işyeri olarak) 10.08.2017 tarih ve 2017/383 sayılı yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.

İki katlı betonarme ve konut arsası

Yapının mevcut durumu hakkındaki tespitler şöyledir:

- Yapıda onaylı yapı ruhsatı eki mimari proje dışında; müştemilat (18,00 m²), jeneratör odası (13,50 m²), bahçe deposu (9,50 m²), zemin terası altında ilave oda (81,00 m²) bulunmaktadır.

- Ayrıca teras üst örtü/pergola projedeki gösteriminden (ahşap mertekler) farklı olarak çelik konstrüksiyon üzeri ahşap kaplama (üzeri kiremit) şeklinde imal edilmiştir ve projeden farklı olarak binanın sağ ve sol cephesinde büyütülmüştür. (iskan sonrası)

- Bu düzenlemeleri kapsayan 11.09.2018 tarih ve JJH1BT5K belge numaralı Yapı Kayıt Belgesi bulunmaktadır.

- Yapı Kayıt Belgesi “Konut-1 bağımsız bölüm-310,00 m²” olarak düzenlenmiştir.

- Tapu kaydında taşınmazın niteliği; “2 Katlı Betonarme Konut ve Arsası” olarak belirtilmektedir.

- Yapı Kayıt Belgesine ilişkin değerlendirme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (İl Müdürlüğü) tarafından yürütülecektir.