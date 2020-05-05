Ömer Döngeloğlu'nun ailesiyle ilgili güzel haberi Murat Kekilli verdi

Şarkıcı Murat Kekili, koronavirüs nedeniyle vefat eden Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'na ilişkin bir açıklama yaptı.

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Koronavirüs algını nedeniyle tedavi gördüğü vedat eden Ömer Döngeloğlu'nun tedavisi devam eden eşi Zeynep Döngeloğlu'nun da vefat ettiği yönündeki haberler geçtiğimiz günlerde yalanlanmıştı.

Murat Kekili, Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'na ilişkin yaptığı paylaşımda, "Merhum Ömer Döngeloğlu, hocamın ailesi hakkında “vefat ettiler” şeklinde asılsız bir bilgi dolaşmaktadır. Az önce yakınlarından edindigimiz bilgilere göre eşi ve çocuklarının test sonuçları negatif çıkmıştır" dedi.