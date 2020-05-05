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Nevşehir'de göçük altında kalan defineci öldü

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Gülşehir'de define aramak amacıyla mağaraya giren Mustafa İ. ve Soner T. metruk bir evin bahçesinde bulunan mağarada göçük altında kaldı.

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NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, define aramak amacıyla mağaraya giren kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Mustafa İ. (47) ve Soner T. (59) Yakatarla köyündeki metruk bir evin bahçesinde bulunan mağarada define bulma umuduyla çalışmaya başladı.

İki arkadaşın mağaraya girmesinden bir süre sonra göçük meydana geldi. Göçükten kendi çabalarıyla çıkan Soner T'nin yardım çağrısı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi.

Kurtarma çalışması başlatan ekipler, Mustafa İ'nin cansız bedenine ulaştı. Mustafa İ'nin cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Soner T. ise jandarma ekiplerince kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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