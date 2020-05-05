HABER /  POLİTİKA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kanadalı mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Milli Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştü. 

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, Kanada Milli Savunma Bakanı Harjit Sajjan'ın görüşmede 29 Nisan 2020'de İyon Denizi'nde düşen Kanada helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine Türkiye'nin verdiği destek ve katkı nedeniyle teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca ikili ilişkiler ve koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında da görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İngiltere koronavirüs ölümlerinde Avrupa'da birinci sıraya yükseldi
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı açıklayacak
ABD'li uzmanlar: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
ABD Başkanı Trump: Çin koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı
Sağlık Bakanı Koca corona virüs verilerini açıkladı! 5 MAYIS 2020 vaka ve can kaybı sayısı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 11 milyar lira borçlandı
ÖNCEKİ HABERLER
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Mersin'e bu 24 ilden gelenler giremeyecek
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
Nevşehir'de göçük altında kalan defineci öldü
Alman Bakan Müller: Yunanistan’daki sığınmacı kamplarındaki durum utanç verici
Üniversiteler açılacak mı YÖK bu sene üniversiteler ne zaman açılır?
Yorumlar 1 yorum