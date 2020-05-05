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TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı açıklayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik" dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile bir toplantı gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, lig maçlarının tekrar başlamasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Koca konuyla ilgili, "TFF Başkanı Nihat Özdemir'le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Özdemir yarın açıklama yapacak
TFF Yönetimi yarın kendi arasında yapacağı toplantıda görüşmenin içeriğini değerlendirecek. Başkan Özdemir 14.00'de açıklama yaparak tüm ayrıntıları paylaşacak. Bu toplantının ardından futbol sezonu ile ilgili kararların netleşmesi bekleniyor.

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