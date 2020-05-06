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Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), reel sektör ve vatandaşların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında TL kaynakların yurt içinde daha verimli değerlendirilmesine yönelik düzenleme yaptı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) yapılan yazılı açıklamada, ekonomik aktivitenin küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yavaşladığı; reel kesimin üretim ve istihdam açısından zorlandığı bir dönemde TL kaynakların verimli bir şekilde ve ağırlıklı olarak kamu ve özel kesimin finansman ihtiyacının giderilmesinde kullanılmasının önem kazandığı vurgulandı.

Bu amaçla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5 Mayıs 2020 tarihli ve 9010 sayılı kararı ile Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak ortaya çıkan olağanüstü koşullar ortadan kalkıncaya kadar uygulanmak üzere düzenleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 0,5'i ile sınırlandırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu oranın günlük olarak solo bazda hesaplanmasına, mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine karar verilmiştir."

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