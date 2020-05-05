Edirne'de son iki gündür koronavirüs vakası görülmedi

EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, kentte son 2 gündür koronavirüs vakasının görülmediği açıklayarak, "Son 1 haftada sadece 4 vakamız var. Şu anda hastanelerde yatan hasta sayımız, son derece azaldı." dedi.

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Edirne'de koronavirüs salgının başlamasıyla sıkı tedbirler alındı. Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır kentte kapıların giriş ve çıkışlara kapatılmasının ardından il genelinde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

Halkın yoğun olarak gittiği meydan, cadde ve sokaklara giriş ve çıkışlar denetime alındı. Kentin en önemli caddesi olan, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ne giriş ve çıkışlara zaman zaman kısıtlama getirildi, girenlerin de ateşleri ölçüldü. Valilik, tüm binalara dezenfektan dağıtırken, belediye de kent genelinde ilaçlama çalışmasında bulundu.

Edirne Valisi Canalp, il genelinde son 2 gündür koronavirüs vakası görülmediğini açıklayarak, "Koronavirüs ile yapmış olduğumuz mücadele hem Türkiye hem Edirne'de çok iyi gidiyor. Memnuniyetle söyleyebilirim ki Edirne'de de günden güne rakamlarımız çok düzeldi, çok güzel noktalara geldik. Örnek olarak son 1 hafta içindeki vaka ortalamamız 1 kişinin altında. Son 2 günden beri de hiç vakamız yok. Son 1 haftada sadece 4 vakamız var. Şu anda hastanelerde yatan hasta sayımız son derece azaldı. İnşallah millet olarak bu şekilde çaba göstermeye devam edeceğiz ve koronavirüsü de bu şekilde yaptığımız etkin mücadeleyle yeneceğiz" dedi.

Edirne'de koronavirüs salgının başlamasından bu yana toplam 270 vaka görülürken, 17 kişi yaşamını yitirdi. İl genelinde vaka sayısının 40'ın altına düştüğü belirtildi.