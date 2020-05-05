Sağlık Bakanı Koca corona virüs verilerini açıkladı! 5 MAYIS 2020 vaka ve can kaybı sayısı

Türkiye 5 Mayıs 2020 itibariyle koronavirüsle mücadelesinde önemli ilerleme sağladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3520'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 129.491'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 59 kişi daha hayatını kaybetti.

Test 1 milyon 171 bini aştı

Son 24 saatte 33 bin 283 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı ise 1 milyon 204 bin 421'e ulaştı.

Bin 832 kişide koronavirüs tespit edildi

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Son 24 saatte sadece 59 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken bin 832 kişide de koronavirüs tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız'' ifadelerini kullandı.

Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0mMKkUoncL — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 5, 2020

5 bin 119 kişi taburcu oldu

Son 24 saatte 5 bin 119 kişi tedavisi tamamlanıp taburcu oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 73 bin 285 oldu. Bin 338 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 707 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

Can kaybı sayımız düne göre azaldı

Türkiye'de dün açıklanan koronavirüse ilişkin detaylı tablo ise şöyleydi;