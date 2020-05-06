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Bilim Kurulu Üyeleri açıkladı: Normalleşme için erken değil

Bilim Kurulu Üyeleri, atılan adımların gevşeme olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizerken ülkenin birtakım gerçeklerine dikkat çekti.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyeleri, COVID-19 salgınında normalleşme adına atılan adımların çok erken olmadığını, bunun gevşeme olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, “Vatandaş çok bunaldı. Kontrol için gerekli bir adım. Açılacak her sektör için ayrı ayrı araştırma yapılıyor, rehber hazırlanıyor" dediler.

Bilim Kurulu üyeleri, Hürriyet gazetesinin haberinde özetle şu bilgileri verdi:

''Çok erken bir karar değil''
Prof. Dr. Levent Yamanel, şu ifadeleri kullandı; ''Çok erken bir karar değil. Bunlar konuşulan konulardı. Vatandaş da çok bunaldı. Uyumun sağlanması adına kuralları hafif gevşetip kontrolü daha iyi sağlayabilirsiniz. İyi yolda olduğumuzu görüyoruz. Ama temel tedbirlere de sıkı sıkıya uyulması gerekiyor.

''Örneğin kuaförler nasıl çalışacak?''
Nedir bunlar? İzolasyon, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen. Bunlar normalleşme için uyulması gereken kurallar. Şimdi tüm sektörler için ayrı ayrı rehberler hazırlanacak. Bu rehberlerde de ciddi kurallar getirilecek. Bu kurallara da ciddi şekilde uyulması istenecek. Örneğin kuaförler nasıl çalışacak? İki randevu arası ne kadar olacak? Nasıl temizlik yapılacak? Maske kullanımı nasıl olacak? Bunların hepsi belirlenecek.''

''Ekonomik, sosyal açıdan da düşünmek gerekiyor''
Doç. Dr. Sema Turan ise ''Salgın nedeniyle oldukça çok sayıda önlemler aldık. İşe de yaradı. Ancak hayat da devam ediyor. Ülkenin birtakım gerçekleri var. Biz tabii ki Bilim Kurulu olarak tibbi olarak alınması gereken önlemleri belirtiyoruz. Bu önlemler alınıyor da ancak ekonomik, sosyal açıdan da düşünmek gerekiyor. Normalleşme sürecine geçerken de en uygun şekilde geçmek gerekir.

''AVM'lere girerken maske kullanımı zorunlu olacak''
Bu süreç ülkemizde, diğer ülkelerden daha kontrollü ve dikkatli yapılıyor. Evet belli alanlar açılıyor olabilir oralarda insanlar olacak ama biz kişisel hijyen kurallarına, sosyal mesafeye dikkat edilmesini, maske kullanımını yine önereceğiz. Hatta belki de örneğin AVM'lere girerken maske kullanımı zorunlu olacak. 

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