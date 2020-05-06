Otobüs bileti fiyatlarına tavan fiyat ayarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çerçevesinde bazı şehirlere giriş çıkışın yasaklanmasının ardından otobüs biletlerinin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçmek için çalışma başlattı.

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Türkiye gazetesinden Osman Çobanoğlu'nun haberine göre bu kapsamda kilometre bazlı hazırlanan fiyat çalışmasının tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulduğu öğrenildi. Buna göre yolcu kapasitesi yarı yarıya düşürülen otobüslerde yüzde 50-yüzde 100 arasında artış yapılabilecek.

Bu artış, yüzde 100’ü geçemeyecek. Ardından ise bu artış, açıklanacak kilometre tarife ücretine bölünerek baz fiyat ortaya çıkacak. Bu karara rağmen hala fiyatlarda üç dört katı gibi artışlar yaparak vatandaşın mağduriyetine sebep olan firmalara göz yumulmayacak.

Bu süreçte hem bakanlık sürekli olarak fiyat denetimi yapacak hem de vatandaştan gelen her türlü şikayet değerlendirmeye alınacak. Uygulama, salgının sona erene kadar devam edecek.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'a konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, 1600 kilometre için 400 liralık tavan ücret getirileceğini ifade etti.

'Ankara-İstanbul için tavan ücret 160 TL olacak'

Yıldırım, şehirlerarası bütün mesafelerdeki tavan bilet fiyatlarının, bu ücrete göre hesaplanacağını kaydetti. Yıldırım, bu kapsamda Ankara-İstanbul için tavan ücretin de 160 lira olacağını söyledi. 327 şehirlerarası otobüs şirketinin 7 bin 500 otobüsle hizmet verdiğini hatırlatan Yıldırım, yer yer 18-20 kişiye düşebilen yolcu sayısı nedeniyle zararlarının 1000 kilometrede 3 bin 600 liraya kadar çıktığını ifade etti. Yıldırım, sürdürülebilir bir fiyatı ilgili kurumlarla görüştüklerini ve bu formülün oluştuğunu kaydetti.

“Otobüslerin yüzde 98’i yatıyor” diyen Yıldırım, şehirlerarası otobüslerin otoyol-köprü ücreti ödememesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’yla görüşeceklerini bildirdi. Otogar ücretlerinde de indirim istediklerini belirten Yıldırım, araçlar trafiğe çıkmadığı için sigorta poliçelerinde indirim yapılmasını gündeme getireceklerini söyledi.

Transfer araçları haziranı bekliyor

Salgın sonrası normalleşmeyi bekleyen bir diğer taşımacılık sektörü de turistlerin transferlerini sağlayan araçlar. Turizm Taşımacıları Derneği Başkanı Sümer Yığcı, haziranın 10-15’i gibi sezonun başlamasını beklediklerini ifade etti.“Kaybımız yüzde 60 civarında olacak” vurgulamasını yapan Yığcı, transfer araçlarında da yarı yarıya yolcu alınacağını hatırlatarak, “20 kişi, ancak maliyeti kurtarıyor. Bu sene ayakta kalmak için plan yapıyoruz” dedi.