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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca fotoğraf paylaşıp uyardı iyi bir görüntü vermedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken" ifadesini kullandı.

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Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında söz konusu kalabalığın fotoğrafına da yer veren Koca, "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım." uyarılarında bulundu.

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