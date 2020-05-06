Özer Kızıltan kimdir neden öldü ne kanseri olmuştu?

Uzun süredir kanserle savaş veren ünlü yönetmen Özer Kızıltan 57 yaşında öldü. Aslen İstanbullu olan Özer Kızıltan eğitimini İstanbul'da tamamladı. “Son Kuşlar da Gitti” adlı filmle lisans diplomasını aldı. Peki yönetmen Özer Kızıltan kimdir?

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Uzun süredir kanserle savaş veren usta yönetmen Özer Kızıltan, 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.Özer Kızıltan'ın hayatı merak konusu oldu.

ÖZER KIZILTAN KİMDİR?

1963 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1981'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. 1989'da bu okuldan ayrılarak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü'ne öğrenci olarak girdi.

Öğrencilik döneminde Prof. Sami Şekeroğlu, Fahri Profesör Lütfi Akad, Fahri Prof. İlhan Arakon, Fahri Prof. Halit Refiğ, Fahri Prof. Metin Erksan, Fahri Prof. Duygu Sağıroğlu, Öğr. Gör. Nedim Otyam, Öğr. Gör. Atıf Yılmaz gibi Türk sinemasının önemli ustalarından teorik ve uygulamalı dersler aldı. Bu hocaların verdiği atölye derslerine girerek filmler çekti. Ayrıca Sinema-TV Merkezi'nin yaptığı BRT Televizyon yayını vb. profesyonel çalışmalarda görev aldı.

Öğrencilik döneminde çektiği “Gözlerin Yeşilçamın Son Yangını” adlı filmle Adana Altın Koza Film Festivali Kısa Film Yarışmasında en iyi film, en iyi senaryo, en iyi görüntü yönetmeni ödüllerini, aynı filmle İzmir Kısa Film festivali Altın Artemis ödülünü ve T.C. Kültür Bakanlığı Başarı Ödülünü kazandı. 1991 yılında yazdığı “Değirmen” adlı senaryo ile Kültür Bakanlığı senaryo ödülünü aldı ve bu senaryoyu 35mm. film olarak çekti. 1992'de T.C. Kültür Bakanlığı'nın açtığı senaryo yarışmasında “Welcome Missouri” adlı senaryosu ile ödül kazandı.

1993'de Prof. Sami Şekeroğlu danışmanlığında çektiği, Yaşar Kemal'in “Kuşlar da Gitti” adlı eserinden uyarladığı “Son Kuşlar da Gitti” adlı filmle lisans diplomasını aldı.

Mezuniyetinin ardından profesyonel alanda senarist, yönetmen ve danışman olarak çalışmaya başladı. Tanıtım, eğitim ve reklam filmleri yönetti.

2000'de “Zümrüt /Gözlerin Aklıma Gelirse” adlı televizyon filmini çekti. Bu film, Cine 5, Show TV, Türk Max vb. kanallarda yayınlandı.



2002'den başlayarak çalışmaları Televizyon dizileri konusunda yoğunlaştı. “Gülbeyaz” (2002 / Kanal D), “Kurşun Yarası” (2003 / ATV), “Müjgan Bey” (2004 / Show TV), “Yağmur Zamanı” (2004 / Show TV) adlı dizileri yönetti.

2005 yılında “Takva” adlı 35mm. sinema filmini çekti. Bu film, yurt içinde; Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 11 dalda aldığı ödülün yanı sıra Kars Altın Kaz Film Festivali'nde, Adana Altın Koza Film Festivali'nde, İstanbul Film Festivali'nde, SİYAD değerlendirmelerinde çeşitli ödüller kazandı.

Yurt dışında ise, Berlin Film Festivali'nde FIPRESCI, Saraybosna Film Festivalinde En İyi Film, Estonya Film Festivali'nde En İyi Film, Toronto Film Festivali'nde Kültürel Yenilik Ödülü'nün yanı sıra Avrupa, Asya ve Amerika Oscar'larına aday oldu.

Çalışmalarına 2006 yılından itibaren tekrar TV filmleri ve dizileriyle devam etti. 2006'da “Mavi Kuş” (TRT), “Cemile” (Show TV), “Yalancı Yarim” (Star TV ), 2007'de “Yaralı Yürek” (Show TV), “Sessiz Fırtına” (Kanal D), 2008'de “Son Ağa” (Star TV), “Karamel” (Shov TV), 2009'da “Elveda Rumeli” (3. Sezon / ATV), 2010'da “Sensiz Yaşayamam” (Fox TV), 2011'de “Küçük Hanımefendi” (TRT), 2013'de Tozlu Yollar adlı dizi ve TV filmlerini çekti.

Sinema alanında yönetmen olarak son çalışması, 2011'de çektiği ve aynı yıl vizyona giren “Beni Unutma” adlı uzun metrajlı film oldu. Daha sonra “Adam ve Çocuk”, “Kayıp İnci”, “Mahrumlar”, “Aşkın 5 Hali”, “Elimiz Mahkum” gibi TV filmlerini yönetti.

2012-2019 yılları arasında mezun olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi GSF Sinema ve Televizyon Bölümü eğitim kadrosunda yer alarak bilgi ve deneyimlerini gençlere aktaran Özer Kızıltan, 5 Mayıs 2020'de aramızdan ayrıldı.