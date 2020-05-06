Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir yaşı kaç?

Acun Ilıcalı'nın aralarında 30 yaş fark olan yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile olan yeni aşk pozları ortaya çıktı. 20 yaşında olan Ayça Çağla Altınkaya'nın Şeyma Şubaşı ile olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmıyor.

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Son günlerde sık sık magazin basınında konuşulan bir isim var; Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya. 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ilk kez Acun'un sürat teknesinde görülmüş, sonra da Mikonos sokaklarında birlikte yürümüşlerdi.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Şubaşı ile benzerliği dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya'nın Survivor çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olduğu ortaya çıkmıştı.

2000 doğumlu olduğu bilinen Altunkaya'nın, korona virüs salgını nedeniyle Dominik'te mahsur kaldığı iddia edilmişti. Acun ile olan ilişkisini sosyal medyadan uzak bir şekilde yaşayan Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni pozları ortaya çıktı.

İlk kez Acun Ilıcalı'nın sürat teknesinde görüntülenen daha sonra O Ses Türkiye çekimlerinde kameraların kadrajına yakalanan Ayça Çağla Altunkaya'nın Acun ile olan yeni pozları sosyal medyanın gündemi oldu.

Daha önce 3 kez evlilik yapan Acun Ilıcalı'nın son sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile olan yeni pozları beğeni topladı.

Peki Acun Ilıcalı ile Mikonos sokaklarında birlikte yürürken görüntülenen ve estetiksiz eski hali olay olan Ayça Çağla Altunkaya kimdir, ne iş yapıyor?

Çağla Ayça Altunkaya'nın 1999 doğumlu yani 21 yaşında. Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu söyleniyor. Ayça Çağla Altunkaya'nın basketbola olan düşkünlüğü ise daha çocukluğundan geliyor.

Estetik yaptırdığı iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya'nın eski halini gören ise şok oluyor. Şeyma Şubaşı'na çok benzetilen Ayça Çağla Altunkaya'nın eski hali böyleymiş

Ufak tefek estetik müdahalelerle büyük bir değişim yaşayan Ayça Çağla'nın yüzü, yaş aldıkça daha da oturmuş.

Acun Ilıcalı'nın boşandığı eşi Şeyma Şubaşı'na olan benzerliği ise sosyal medyanın dilinde.

Başarıları ile sık sık konuşulan Acun Ilıcalı özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında. Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile birlikte toplamda 3 kez evlendi. Acun Ilıcalı'nın eşlerinin isimleri ise sırasıyla Seda Başbuğ, Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı.