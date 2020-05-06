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Kuleli soruşturmasında bir ilk! Fetullah Gülen ilk kez...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 1 numaralı sanık olarak yargılandığı Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasında fezleke tamamlandı. Fetullah Gülen ilk kez askeri ceza kanunu kapsamındaki suçlar nedeniyle soruşturmaya dahil edildi.

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Kara,Deniz ve Hava Harp Okulları'ndaki FETÖ'cüler tarafından işkenceyle uzaklaştırılan binlerce öğrenciyle ilgili soruşturmalar İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda birleştirildi. 

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 1 numaralı sanık olarak yargılandığı Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasında fezleke tamamlandı.

Gülen ilk kez Askeri Ceza Kanunu kapsamındaki suçlar nedeniyle soruşturmaya dahil edildi. FETÖ elebaşı Gülen ilk kez askeri ceza kapsamında yargılanacak.

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