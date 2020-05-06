HABER /  YEREL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Kayseri'de anne ve oğlunu koronavirüs ayırdı

KAYSERİ'de, Hüseyin Demirtaş (48) ile annesi Feride Demirtaş (72) iki gün arayla koronavirüse yakalanarak hastanede tedaviye alındı. Anne hastanede yaşamını yitirirken, oğlu 'immün plazma' tedavisine olumlu cevap vererek, 19 gün sonra yoğun bakımdan çıktı.

Abone ol

Emekli 3 çocuk babası Hüseyin Demirtaş, geçen 4 Nisan'da aynı evde yaşadığı annesi Feride Demirtaş'ı yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürdü. Enfeksiyon Hastalıkları servisinde tedavi altına alınan Feride Demirtaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

8 gün sonra mücadeleyi kaybetti

Feride Demirtaş, durumu kötüye gidince yoğun bakım servisine yatırıldı. Hüseyin Demirtaş da annesiyle temas etmesi nedeniyle yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 2 gün sonra aynı hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakımda tedavi gören Feride Demirtaş, doktorların müdahalesine rağmen 8 gün sonra 12 Nisan'da hayatını kaybetti.

Hastaneye götürüp, servise yatırılırken yanından ayrılmadığı annesini kaybeden Hüseyin Demirtaş ise yoğun bakımda uygulanan immün plazma tedavisine olumlu cevap verdi. Hüseyin Demirtaş, 19 gün sonra yoğun bakım ünitesinden çıkarılırken son koronavirüs testi negatif gelen ve hastalığı yenen Hüseyin Demirtaş'ın tedavisi serviste devam ediyor.

"Bu hastalık şaka değil"

Hüseyin Demirtaş, 4 Nisan'da annesini hastaneye yatırdığını anlatarak, "6 Nisan'da da bende aynı hastalık belirtileri olunca hastanede tedaviye alındım. Yapılan testlerim pozitif çıktı. Yoğun bakımda tedavi görürken annemi kaybettim. 19 günüm yoğun bakımda geçti. Devletimden ve doktorlarımızdan Allah razı olsun. Biz inanan insanlarız, dua ederiz. Doktorlar ve diğer sağlık çalışanları aile gibi destek oldular. Fazla bunalmadım. Hastalığı kötü geçirmedim. Bazı vatandaşlar bu hastalığı şaka sanıyor. Bu hastalık şaka değil. Herkes bakanlığın açıkladığı tedbirlere uysun ve devletimize yardımcı olsun" diye konuştu.

"Aşılanmadan bitti diyemeyiz"

Hüseyin Demirtaş'ın tedavisini gerçekleştiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Musa Göksu ise, "Bu hastalık için 'bitti' diyemeyiz. Halkın yüzde 60'ı hastalığı geçirmedikten ve aşılanmadıktan sonra 'bitti' diyemeyiz; ama iyi yoldayız. Hüseyin Demirtaş, ilk gelen hastalarımızdan biri. Uzun zamandır hastanemizde yatıyor. Kendisi şu an plazma tedavisi oluyor. İnşallah en kısa zamanda taburcu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İGDAŞ'a doğalgaz faturası soruşturması! Faturalar kabartılmış
Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel 'yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralını açıkladı
Benzin ve motorine büyük zam! Zam bu gece pompa fiyatına yansıyacak
Kılıçdaroğlu’ndan kurmaylarına uyarı: Gereksiz polemiğe girmeyelim
Dolarda swap etkisi! Yükselişe geçen dolar rekor seviyelerde
Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken yazı! Tabipleri Birliği'ni korona kurtardı
ÖNCEKİ HABERLER
Falcao: Şu anda Türkiye'de çok mutluyum
Elazığ'da hız yapan otomobiller koyun sürüsüne çarptı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik koronada hızlı iyileşme sırrını açıkladı
Hıdırellez sabahı neler yapılır 6 Mayıs hıdırellez günü neler yapılmaz?
İçişleri Bakanlığı Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Sahurda ezan okunurken su içilir mi oruç bozulur mu?
Yorumlar