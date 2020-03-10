Sefirin Kızı Elvan kimdir Hivda Zizan Alp aslen nereli?

Star TV'nin son bombası Sefirin Kızı ekranlarda fırtınalar estirirken dizinin oyuncu kadrosu da seyirciden tam not aldı. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de dobralığı ile nam salan Elvan gelin oldu. Sefirin Kızı'nda Elvan karakterine hayat veren oyuncu Hivda Zizan Alp meğer gerçek hayatta bambaşka biriymiş.

Abone ol

Sefirin Kızı Star TV'nin en çok izlenen ve beğenilen dizilerinden biri oldu. Farklı senaryosu ve üstün oyunculuk performansları ile seyirciden tam not alan dizi daha ilk bölümden reyting listesine adını yazdırdı.

Karşısında sıkı rakipleri olmasına rağmen ilk bölümden beri ilgiyle takip edilen dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Elvan gelin karakterine hayat veren güzel oyuncu Hivda Zizan Alp oldu. Seyirci dobralığı ve doğallı ile Elvan gelini çok sevdi.

Daha önce Yeşil Deniz ve Fi dizisi ile tanınan oyuncu Hivda Zizan Alp, Sefirin Kızı ile kariyerinde bambaşka bir yere ulaştı. Dizinin neşeli ve dobra yüzü, kaynanası Halisefe’nin deyimiyle ‘Gök görmedik Elvan' sosyal medyanında yakın markajında.

27 yaşında olan oyuncu gerçek hayatta aslında bambaşka biri. Set dışında çok farklı kişi olan Hivda Zizan Alp giyimi ve tarzıyla ilgi odağı oldu.

Peki ekranlara ilk olarak 2013 yılında Kaçak dizisi ile başlayan Hivda Zizan Alp kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve hangi dizilerde rol aldı?

Öncelikle Hivda ne demek onunla başlayalım. Kökeni Kürtçe olan Hivda ay doğdu anlamına geliyor.

Hivda Zizan Alp, 9 Kasım 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul’da başlayan 28 yaşındaki güzel oyuncu, İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Keman Bölümü’nden mezun oldu.

Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nde de eğitim alan yetenekli oyuncu Hivda Zizan Alp, sanat hayatına 2012 yılında ‘Küskün Müzikal’ Emek Sahnesi‘nde Orkestra Şefi ve Kemancı olarak adım attı.

2013 yılında oyunculuk hayatına ‘Kaçak’ dizisinde bölüm oyuncusu olarak atılan başarılı oyuncu, 2014’te Yeşil Deniz dizisindeki ‘Arife’ rolü ile en büyük çıkışını yaptı.

2015’te ‘Mordkommision İstanbul’ filminde bölüm oyuncusu olarak yer aldı ve daha sonra da çeşitli yapımlarda sergilediği başarısıyla müzik, tiyatro ve dizi film çalışmalarına devam etti.