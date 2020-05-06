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İngilizler Uğurcan Çakır için kapışıyor! En az 30 milyon Euro

Liverpool devre arasından beri Uğurcan’ı isterken, Everton’da Ancelotti’nin listesinde milli kalecinin adı var. Mourinho yönetimindeki Tottenham da ciddi şekilde devrede.

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Onur Kıvrak gönderildikten sonra Trabzonspor’un 1 numarası olan Uğurcan Çakır kısa sürede kalitesini ispatladı, bu sezonki performansıyla Avrupa kulüplerini peşine taktı.

Uğurcan’ın muhtemel rotası ise İngiltere olacak gibi
Devre arasından bu yana adı pek çok takımla anılan Uğurcan için en ciddi teklifi Ocak ayında Liverpool yapmış, Premier Lig devi, yaklaşık 20 milyon Euro’yu gözden çıkartmıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, şampiyonluk yolunda yıldız kaleciyi kaybetmek istemeyip sezon sonunu işaret ederken, Uğurcan da geçen bu sürede değerini artırdı. Avrupa’nın radarında Benfica, Atalanta, Sevilla, Lyon gibi takımların radarında olan Uğurcan’ın muhtemel rotası ise İngiltere olacak gibi.

Liverpool istiyor
Avrupa’da transfere en çok para harcayan ülke konumundaki İngiltere’de 3 kulüp, ciddi şekilde Uğurcan için yarışıyor. Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool ilgisini sürdürürken, Alisson’un arkasına Uğurcan düşünülüyor. 

40 kişilik transfer listesinde
Everton’ın 40 kişilik transfer listesinde Uğurcan Çakır’ın adı yazıyor. Daha önce Cenk Tosun için 22.5 milyon Euro bonservis ödeyen Ada kulübünde özellikle teknik direktör Ancelotti, Trabzonspor’un 24 yaşındaki file bekçisini çok beğeniyor.

Mourinho peşinde
Milli eldiven için ısrarcı bir diğer ekip de Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Tottenham. Ada basını, geçtiğimiz günlerde Tottenham’ın 25 milyon Euro’yu gözden çıkarttığını yazmıştı.

Zirvede Cenk Tosun var
Kısacası Avrupa futbolunun 3 kurt hocası Mourinho, Kloop ve Ancelotti, Trabzonsporlu Uğurcan için kapışıyor. Trabzonspor yönetimi ise en az 30 milyon Euro’ya başarılı kalecisini satmayı düşünüyor. Geçen yaz Yusuf Yazıcı’yı Lille’e 17.5 milyon Euro’ya gönderen Bordo-Mavililer, bu yaz Uğurcan’ı satarak Türk futbol tarihinin rekorunu kırabilir. Zirvede 22.5 milyon Euro’ya Beşiktaş’tan Everton’a giden Cenk Tosun yer alıyor.

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