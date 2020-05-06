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LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran'da yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı'nın (LGS) sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son dakika açıklamasında LGS sınavının başvuru ve sonuçlarının açıklanacağı tarihleri duyurdu. Selçuk, "LGS başvuruları 15 Haziran'a kadar yapılacak. Sonuçlar 16 Temmuz'da açıklanacak" dedi. Bakan Selçuk, LGS'de sadece birinci dönem müfredatının sorulacağını tekrarladı.

Okulların açılışı Eylül ayını bulabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılışıyla ilgili olarak da, "Şartları sıkı tutalım denirse okulların açılışı eylül ayını bulabilir. Bunlar hep ihtimal dahilinde" ifadelerini kullandı. 

BMEB'den LGS sonuçları açıklaması

MEB'den yapılan açıklamada da, "LGS sonuçları, 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak." denildi. 

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