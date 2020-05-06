Ümit Özat: Hala FETÖ'cü başkanlar futbolcular var

3 Temmuz'da Aziz Yıldırım ile FETÖ'ye karşı omuz omuza mücadele verdiklerini anlatan Ümit Özat, ''Hala FETÖ'cü başkanlar var, FETÖ'cü futbolcular var, FETÖ'cü teknik adamlar var. Kimse kendini saklamasın. Bana sorsunlar, ben onun kolyesini öpenleri de biliyorum, atletini başına saranları da biliyorum.'' dedi.

Abone ol

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve şu anda Bosna Hersek'te NK Celik Zenica takımında teknik direktörlük yapan Ümit Özat, FutbolArena TV'de Aydın Cingöz ile Gündem programına açıklamalarda bulundu.

"Sıkıştırılmış bir fikstür ile bu olur"

"Ne zaman tam anlamıyla bu virüsten kurtulursak ligler o zaman oynanıp, bitirilmeli.'' diyen Ümit Özat, ''Ağustos bile olsa kaldığı yerden devam etmeli. Sıkıştırılmış bir fikstür ile bu olur. Ona göre bir kadro planlaması ve transfer dönemi yapılır. 8 maç kala ligden düşme kalksın demek doğru değil. O zaman bu senenin cezasını çekmemiş oluyorsun. Okan Buruk, Rıza Çalımbay ve Hüseyin Çimşir'in Süper Lig'de şampiyonluğu yok. Bu aşamada ligin iptal edilmesini de kimse kabul etmez. Bir mutabakat sağlanması lazım." dedi.

"Aziz Yıldırım benim babam gibidir"

Fenerbahçe'nin hoca arayışıyla ilgili konuşan Özat, "Fenerbahçe teknik direktörlüğü hakkında açıklama yapmak istemiyorum. Benim mevcut yönetimle bu tarz bir ilişkim yok. Geçmiş yönetimde Aziz Yıldırım ile de bu kadar yakın değildim. İnsanlar koltuktayken dalkavukluk yapan biri değilim. Biz Aziz Yıldırım ile 3 Temmuz sürecinde yakınlaştık. Zaman zaman kırgınlık olmuştu ama o benim her zaman abimdi. Aziz Yıldırım benim babam gibidir. Bazı dalkavuklar yalakalık olarak değerlendiriyor. Her zaman dostluğumu sürdüreceğim. Şu anki yönetimle benim bir diyaloğum yok. Bir hasetim de yok. İnsanlar bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Aziz Yıldırım ile 3 Temmuz'dan sonra belli bir kavgayı, mücadeleyi beraber verdik"

Aziz Yıldırım'dan övgüyle bahseden Ümit Özat, "Sanki Aziz Yıldırım başkan adayı, ben de onun peşinden ayrılmıyorum gibi bir algı yaratılıyor. Ben öyle olsaydı antrenör olduğumda peşinden ayrılmazdım. Aziz Yıldırım ile 3 Temmuz'dan sonra belli bir kavgayı, mücadeleyi beraber verdik. Paralel yapıyla mücadele eden ilk futbolcu benim, başkan olarak da Aziz Yıldırım'dır. Biz 2000 yılından beri mücadele ediyoruz. Fenerbahçe ve ülkemiz için yaptık. Neler çektiğimi ben bilirim, kimlerin yaptığını da biliyorum, aptal değilim. Evet ölene kadar da Aziz Yıldırımcıyım. 2002-2003 yıllarında buna müsait bir yapılanma vardı. İsimleri ben veremem. İsimleri o dönem Aziz Yıldırım'a vermiştim. Lyon maçı sabahı kahvaltıda, böyle bir tehlike olduğunu, bu tehlike ile başa çıkılması gerektiğini söylemiştim." dedi.

''FETÖ'cü başkanlar var, futbolcular var''

Futbolun içinde hala FETÖ'cü isimlerin olduğunu iddia eden Özat, ''Hala FETÖ'cü başkanlar var, FETÖ'cü futbolcular var, FETÖ'cü teknik adamlar var. Kimse kendini saklamasın. Bana sorsunlar, ben onun kolyesini öpenleri de biliyorum, atletini başına saranları da biliyorum. Gerekli makamlar bana sorsunlar, ben söyleyeyim." şeklinde konuştu.