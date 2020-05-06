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Burs ve kredi ödemeleri başladı! Bakan Kasapoğlu açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

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Mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyuran Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 6 Mayıs itibariyle burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını belirtti.

Ödemeler nasıl yapılacak?

- Ödemeler 6-10 Mayıs tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.

- TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Mayıs, "2" olanlar 7 Mayıs, "4" olanlar 8 Mayıs, "6" olanlar 9 Mayıs ve "8" olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.

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