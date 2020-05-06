Türkiye koronavirüsle mücadelede neden Çin durumuna düşmedi? İşte sebebi
Türkiye'de koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadelede, binlerce hastanın tedavi aldığı hastanelerde pandeminin kontrol altına alınabilmesindeki en önemli silahlardan biri, “negatif basınçlı oda sistemleri” oldu. Şehir hastanelerinin tamamında bulunan bu sistem sayesinde, ortamdaki virüslü havanın temizlenmesiyle hem hastanenin diğer bölümleri hem de sağlık çalışanları ile başka rahatsızlığı bulunan hastalar, koronavirüsten korundu.
Kovid-19 salgınından başarılı bir mücadele ile çıkan Türkiye’deki hastanelerde, özellikle yatan hastaların takip edildiği bölümlerde, Çin ya da İtalya’dan gelen dramatik sahnelerin görülmemesindeki en önemli nedenlerinden biri de yeni sistemlerle donatılmış şehir hastanelerinin tamamında bulunan negatif basınçlı oda sistemleri. Sağlık çalışanları, ortamdaki virüs yüklü havadan korunabildikleri için, sadece pozitif hasta ile yakın temasa geçeceği anlarda koruyucu tulumları ve ekipmanlarını giydi. Onun dışındaki zamanlarda, yoğun bakımdaki ortak alanlarda dahi sadece hastane üniformalarıyla çalışabildiler. Böylece Çin’deki sağlık çalışanlarının, koruyucu tulumlarıyla günde 8-10 saat tuvalete dahi gidemeden çalışmak zorunda kaldıkları için yaşadığı manzaralar, ülkemizde görülmedi. Şehir hastanelerinde tek kişilik normal odalar bile gerekli durumlarda negatif basınçlı yoğun bakım odasına dönüştürülebiliyor. Negatif basınçlı oda sistemlerinden, hem ameliyathanelerde, hem yoğun bakımlarda, hem de kovid pozitif vakaların yatırıldığı tek kişilik izolasyon odalarında yararlanılıyor.
Koronavirüs salgını, Türkiye'de başladığından bu yana 1900 kişilik sağlık ordusuyla İstanbul’un en çok hasta kabul eden pandemi hastanelerinden biri olan Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi de bu sistemlerin öne çıktığı merkezlerden biri. 75 yoğun bakım yatağı ve 16 ameliyathanenin bir bölümü, kovid vakaları için negatif basınçlı odalara çevrilerek kullanıldı
Mart ayından bu yana 60 bine yakın hasta kabul eden ve yaklaşık 11 bininin kovid şüphesi ile tedavi edildiği, pandemiye rağmen 50’si kovid şüpheli 300’e yakın hastanın ameliyat edildiği hastanenin ameliyathanelerini, ilk kez görüntüledi. Kovid pozitif vakaların yüksek önlemler altında ameliyat edildiği bu salonlarda, koruyucu ekipmanlarının içinde çalışan sağlık personelinin insan üstü çabaları da görüntülendi.
Fiziki şartlar süreçteki en büyük gücümüz: Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit, “Aslında 17 yıllık sağlıkta dönüşüm ile özellikle devlet hastaneleri olarak geldiğimiz fiziki şartlar, bu süreçteki en büyük gücümüz oldu. Hastalarımızı mümkün olduğunca izole tekli odalarda takip ettik. Ama özellikle yoğun bakım ve ameliyathane ayağında bu dönüşüm, verdiğimiz hizmet kalitesini de arttırdı. Pandemiyle mücadeledeki başarımızda çok ciddi bir etken oldu. Biz yaklaşık 615 yataklı iki hastane binamızda 75 yoğun bakım yatağı ile hastalarımıza hizmet verdik. Bu 75 yoğun bakım yatağını, bu süreçten önceki hazırlıklarımızla tekli, izole ve negatif basınçlı odalar haline getirdik. Bu da hem hastalarımızın birbirini enfekte etmesini engelledi, hem de personelimizin kendini korumasına imkan tanıdı. Bu sayede sağlık personelimiz yoğun bakım sahasında bile günlük kıyafetleriyle dolaşabildi; sadece hastanın yanına girdiğinde koruma kıyafetleriyle çalıştı. Böylece sağlık çalışanlarının da mesai içinde konforunda rahatlama oldu. Çin’de yaşanan görüntüler bizde gerçekleşmedi” dedi.