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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik koronada hızlı iyileşme sırrını açıkladı

Koronavirüs salgınında Türkiye'de vakalarda iyileşme oranı ciddi anlamda artış gösterirken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, immün plazma tedavisinde alınan sonuçlara ilişkin heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

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Bu tedavi ile değerlerin daha çabuk düştüğünü gözlemlediklerini dile getiren Çelik, iyileşmelerin de hızla arttığını söyledi.Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Covid-19 tanısı konulan hastalarda uygulanan immün plazma tedavisinin son derece başarılı olduğunu belirtti.Prof. Dr. Çelik, "İyileşen hastalarımız var. İyileşen hastalarımızdan aldığımız plazmaları diğer hastaların iyileşmesi için kullanıyoruz. Bazı hastalarımıza her gün plazma tedavisi uyguluyoruz. Bu tedavi ile iyileşmeler hızlanıyor. Değerlerin daha çabuk düştüğünü görüyoruz. Antikor oluşumunun daha çabuk ortaya çıktığını görüyoruz. Bu sürenin tam analizini yapmış değiliz. Çünkü o kadar yeterli bir sayıya ulaşamadık" dedi.

Hastalar daha çabuk kendine geliyor
Prof. Dr. Çelik, immün plazma tedavisinde sorunun aynı kan grubunu bulmak olduğuna dikkat çekerek, "Hastaların takiplerini ciddi yaptığımız için hangi hastadan ne zaman alacağımızı, İl Sağlık Müdürlüğümüzün kurmuş olduğu 'İmmün Plazma Kurulu' var, orada 'şu kişilerden alınabilir' diye bir not geliyor. Ona göre bizde o hastalarla temasa geçip, onları hastanemize davet ediyoruz. Bunu tedarik ederek hastamıza uygulamaya çalışarak gayret ediyoruz. Herhangi bir yan etkiyi şu an görmüş değiliz. Kısa ve uzun süreli kıyaslamak lazım; ama immün plazmanın hastaları çabuk iyileştirdiğini görmekteyiz. Hastalar daha çabuk kendine geliyor. İyileşen hastalarımız sıkıntı çıkarmıyor" ifadelerini kullandı.

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