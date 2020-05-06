Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı LGS örnek soru ve cevapları

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da "2020 LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz ve velileri için iki haberim var; sınav kılavuzunu yayımladık. Sınav: 20 Haziran 2020 Sonuçlar: 16 Temmuz 2020 Ayrıca, sınava yönelik Mayıs ayı ilk örnek soru kitapçığı da http://meb.gov.tr’de yayında. Hepinize iyi çalışmalar." dedi...