Villası kaçak mı değil mi tartışması! Yılmaz Özdil: Çadır kursak brandası kaçak derler

Villası kaçak mı değil mi tartışması gündemdeki yerini korurken Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, "Örgütlü kötülük'le karşı karşıyayız. Çadır kursak, brandası kaçak derler." ifadelerini kullandı.

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Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in eşi Hülya Özdil'e ait Bodrum Bitez’deki villasında İmar Barışı’ndan sonra kaçak inşaat yaptığı iddiası üzerine inceleme yaptı.

Bodrum Belediyesi, yaptığı inceleme sonucunda iddiaların asılsız olduğunu belirten raporunu kamuoyuna paylaşırken konuyu köşesine taşıyan Yılmaz Özdil, yazlık ev ile ilgili dikkat çeken tüm detayları paylaştı.

"Linç korosu karalama kampanyası başlattı"

Özdil, yazısında şunları kaydetti: Linç korosu karalama kampanyası başlattı. 'Parsel kaydırma yöntemiyle denize sıfır kaçak saray yaptı' dediler. 'Bir dönüm büyüklüğünde, 50 milyon lira değerinde' dediler. 'Bodrum Belediyesi yıkacak' dediler. Ertesi gün plağı değiştirdiler. 'Terası kaçak' dediler! Bir, benim saray sadece iki odalı. İki, denize sıfır değil, hukuken mümkün değil. Üç, bir dönüm olsa iyi olurdu ama, 142 metrekare.

50 milyon liraya almak isteyen varsa, hemen satayım, aracı olana beş milyon lira komisyon vereyim, on milyon lira vereyim.

Beş, evi ben yaptırmadım, o ev orada zaten vardı, ruhsatı izni iskanı tapusu zaten sitenin şirketine çoktan verilmişti, biz satın aldık. Bodrum Belediyesi inceleme yaptı, resmi açıklama yaptı.

"Değişikliklerin Yapı Kayıt Belgesi var"

Bir, evin parseli taa 1970 yılında tescil edildi, 1970'den beri herhangi parsel işlemi yapılmadı, parsel kaydırması diye bir şey yok. İki, o evin ruhsatı 2008 yılında düzenlendi. Üç, ev 142.5 metrekaredir. Dört, o ev orada vardı. Beş, sonradan depo, jeneratör odası, pergola ilave edildi, bu değişikliklerin Yapı Kayıt Belgesi var. Altı, Yapı Kayıt Belgesi'ne ilişkin değerlendirme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak. Yedi, Bodrum Belediyesi açısından herhangi bir sorun yok. Özeti bu.

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